Güncel altın fiyatları: 28 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

28 Ocak 2025 Salı gününün altın fiyatları birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 28 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.150 TL

Satış: 3.151 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.070 TL

Satış: 5.185 TL

Yarım altın

Alış: 10.109 TL

Satış: 10.371 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 21.012 TL

Satış: 21.330 TL