Güncel altın fiyatları: 28 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
28 Ocak 2025 Salı gününün altın fiyatları birçok kişinin gündeminde yer alıyor.
Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 28 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.150 TL
Satış: 3.151 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.070 TL
Satış: 5.185 TL
Yarım altın
Alış: 10.109 TL
Satış: 10.371 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 21.012 TL
Satış: 21.330 TL