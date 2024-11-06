Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
6 Kasım 2024 Çarşamba gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 6 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.014 TL
Satış: 3.015 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.988 TL
Satış: 5.102 TL
Yarım altın
Alış: 9.946 TL
Satış: 10.204 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.690 TL
Satış: 21.003 TL