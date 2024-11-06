Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

6 Kasım 2024 Çarşamba gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 6 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.014 TL

Satış: 3.015 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.988 TL

Satış: 5.102 TL

Yarım altın

Alış: 9.946 TL

Satış: 10.204 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.690 TL

Satış: 21.003 TL