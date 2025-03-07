Güncel altın fiyatları: 7 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
7 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, 7 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.416 TL
Satış: 3.417 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.534 TL
Satış: 5.660 TL
Yarım altın
Alış: 11.034 TL
Satış: 10.320 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.943 TL
Satış: 23.290 TL