Güncel altın fiyatları: 7 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

7 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki, 7 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.416 TL

Satış: 3.417 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.534 TL

Satış: 5.660 TL

Yarım altın

Alış: 11.034 TL

Satış: 10.320 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 22.943 TL

Satış: 23.290 TL