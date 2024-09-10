Güncel altın fiyatları: İşte 10 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
10 Eylül Salı günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 10 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.743,02 TL
Satış: 2.743,44 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.462,99 TL
Satış: 4.566,09 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 18.502,00 TL
Satış: 18.782,00 TL
Yarım altın
Alış: 8.898,08 TL
Satış: 9.132,18 TL
Altın ons
Alış: 2.505,00 Dolar
Satış: 2.505,30 Dolar