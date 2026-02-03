Güncel banka promosyonları 2026: Şubat ayı promosyon tutarları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor.

Emekli vatandaşlar, maaşlarını taşımaları koşuluyla bankalardan promosyon ödemesi alıyor.

Özel ve kamu bankalarının rekabet içinde olduğu promosyon ödemeleri, 2026 kampanyaları ile güncellendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bankaların sunduğu promosyon tutarları kamu bankalarında 12 bin TL seviyesinde, özel bankalarda ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL’ye kadar yükseldi.

Peki emekli banka promosyonları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbak, Vakıfbank ne kadar promosyon ücreti verecek? Özel banka promosyonu ne kadar? İşte, güncel rakamlar...

ŞUBAT 2026 BANKA PROMOSYONLARI

Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkânı sunuyor.

DenizBank, 31 Mart 2026’ya kadar geçerli kampanyasında emeklilere 12.000 TL nakit promosyon sağlıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek koşulların sağlanması durumunda toplam promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine toplam 30.000 TL’ye varan ödeme yapılıyor.

ING, emeklilere 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

TEB, 36 ay maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar; 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ödemesinden oluşuyor.

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank’ta emekli promosyonları maaş aralığına göre 8.000 TL’den başlayarak 12.000 TL’ye kadar yükseliyor. 3 yıl maaş taahhüdü veren ve 20.000 TL üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.

Vakıfbank ise SGK emeklilerine 12.000 TL nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarla 9 ayda 18.000 TL’ye varan ek kazanım sağlıyor. Böylece toplam promosyon 30.000 TL’ye ulaşıyor.