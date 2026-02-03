UEFA isim listesi ne zamana kadar verilebilir? 2026 UEFA kadro bildirimi son tarih

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının sona ermesiyle birlikte kulüpler için yeni bir süreç başladı.

Eleme turları öncesinde kadro planlamasını netleştirmek isteyen takımlar, UEFA’nın belirlediği liste güncelleme takvimine odaklandı.

Ara transfer döneminde yapılan hamlelerin Avrupa sahnesine yansıyabilmesi için bildirilecek oyuncu sayısı ve başvuru süresi, teknik ekiplerin gündeminde.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman 2026?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılan resmi açıklamaya göre, kış transfer dönemine ilişkin liste güncellemeleri 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Bu süre içerisinde takımlar, Avrupa listelerine en fazla üç yeni futbolcu dahil edebilecek. Kadroda yer alacak oyuncu sayısı 25’i aşamayacak ve mevcut yerli oyuncu kriterleri aynen uygulanmaya devam edecek. Belirlenen tarihin ardından yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.