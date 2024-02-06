Günde 1 dilim yiyin, elinize yüzünüze renk getirin...

Rengi ile gözleri cezbeden pancar, kış aylarında toplanan bir kök sebzedir.
Toprağımsı aroması ile birçok lezzet sunar. Yemeklerde, salatalarda, çorba ve içeceklerde dahi kullanılabilir.
Özellikle hastalık bulaşmaması için bağışıklık sistemini koruyan pancarı düzenli tüketmek gerekir.
Her gün 1 dilim gibi pancar yemek vücut direncini sağlamlaştırmak için önemlidir.
İşte düzenli pancar tüketmenin sağlığa faydaları...
Pancarın faydaları
Pancar yemek vücuttaki iltihabı azaltan betalain adı verilen maddeler açısından zengindir ve antioksidan özellikleri romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.
Pancar lifli yapısı sayesinde sindirimi destekler ve sindirim problemlerini etkili bir şekilde önler.
Pancar, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir. Bu özellik, diyabetik bireyler için özellikle faydalı olabilir.
İçerdiği nitratlar, vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir.