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Günde 1 dilim yiyin, elinize yüzünüze renk getirin...

Günde 1 dilim yiyin, elinize yüzünüze renk getirin... Kış aylarının kök sebzelerinden olan pancar, her gün bir miktar tüketildiğinde cilt sağlığından tutun iç hastalıklarına kadar şifa oluyor.