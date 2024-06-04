Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Havaların ısınmasıyla beraber artan güneş çarpması vakaları ciddi sorunlara sebep olabilir. İşte güneş çarpmasına karşı dikkat etmeniz gerekenler..

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Havaların ısınmaya başlamasının ardından sıcak havalar vatandaşları bezdirirken güneş çarpması vakalarında artış gözlemlenmeye başladı.

Güneş çarpması, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha büyük bir risk oluşturur.

Bu nedenle, sıcak hava koşullarında bu gruplara ekstra dikkat göstermek önemlidir.

Peki güneş çarpması nedir ve belirtileri nelerdir?

İşte güneş çarpması hakkında merak edilen bazı bilgiler..

Güneş çarpması, aşırı sıcak havalarda uzun süre güneşe maruz kalma sonucunda vücut sıcaklığının anormal şekilde yükselmesiyle ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur.

Bu durum, vücudun kendi kendini soğutma mekanizmalarının yetersiz kalması sonucu oluşur.

Güneş çarpması acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilir.

Güneş çarpmasının belirtileri

Güneş çarpmasının başlıca belirtileri şunlardır;

Yüksek vücut sıcaklığı

Vücut sıcaklığı 40°C'nin üzerine çıkar.

Bilinç değişiklikleri:

Bilinç kaybı, sersemlik, konfüzyon veya koma.

Cilt

Sıcak, kuru veya terli cilt.

Hızlı nabız ve solunum

Kalp atış hızı ve nefes alıp verme hızlanır.

Baş ağrısı

Şiddetli baş ağrıları görülebilir.

Mide bulantısı ve kusma

Mide bulantısı ve kusma hissi yaşanabilir.

Kas krampları

Kaslarda kramplar ve zayıflık görülebilir.