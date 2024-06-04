Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

Havaların ısınmaya başlamasının ardından sıcak havalar vatandaşları bezdirirken güneş çarpması vakalarında artış gözlemlenmeye başladı.
Güneş çarpması, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha büyük bir risk oluşturur.
Bu nedenle, sıcak hava koşullarında bu gruplara ekstra dikkat göstermek önemlidir.
Peki güneş çarpması nedir ve belirtileri nelerdir?
İşte güneş çarpması hakkında merak edilen bazı bilgiler..
Güneş çarpması, aşırı sıcak havalarda uzun süre güneşe maruz kalma sonucunda vücut sıcaklığının anormal şekilde yükselmesiyle ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur.
Bu durum, vücudun kendi kendini soğutma mekanizmalarının yetersiz kalması sonucu oluşur.
Güneş çarpması acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilir.
Güneş çarpmasının belirtileri
Güneş çarpmasının başlıca belirtileri şunlardır;
Yüksek vücut sıcaklığı
Vücut sıcaklığı 40°C'nin üzerine çıkar.
Bilinç değişiklikleri:
Bilinç kaybı, sersemlik, konfüzyon veya koma.
Cilt
Sıcak, kuru veya terli cilt.
Hızlı nabız ve solunum
Kalp atış hızı ve nefes alıp verme hızlanır.
Baş ağrısı
Şiddetli baş ağrıları görülebilir.
Mide bulantısı ve kusma
Mide bulantısı ve kusma hissi yaşanabilir.
Kas krampları
Kaslarda kramplar ve zayıflık görülebilir.