Güneş çarpmasından korunmanın yolları! Yazın bu hataları yapmayın

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması vakalarında da ciddi artış yaşanıyor.

Özellikle uzun süre güneş altında kalanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler güneş çarpmasına karşı daha savunmasız hale geliyor.

Güneş çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, bulantı, terleme, kas krampları ve bilinç kaybı yer alır.

Peki, güneş çarpmasından korunmak için neler yapılmalı? İşte güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yolları…

Güneş Çarpmasından Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler:

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın:

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınları dik geldiği için dışarı çıkmaktan kaçının.

Bol sıvı tüketin

Vücudun susuz kalması güneş çarpmasını kolaylaştırır. Su başta olmak üzere, serinletici içeceklerle sıvı ihtiyacınızı karşılayın.

Şapka ve güneş gözlüğü kullanın

Geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri hem başınızı hem de gözlerinizi güneşin zararlı etkilerinden korur.

Açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edin

Vücudun hava almasını sağlayan giysiler güneşin etkisini azaltır.

Güneş koruyucu krem sürün

En az 30 SPF içeren güneş kremleri, cildinizi güneş ışınlarına karşı korur.

Aşırı fiziksel aktiviteden kaçının

Sıcak havalarda ağır egzersizler yapmak vücut sıcaklığını artırarak güneş çarpması riskini yükseltir.