Güneşte yıpranan saçları onarın! Evde 5 dakikada hazırlayın, kırık derdinden kurtulun

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Güneş sadece cildimizi değil, saçlarımızı da sessizce yıpratıyor. Tatil keyfi sürerken fark etmeden kuruyan ve matlaşan saç telleri, yaz sonuna gelindiğinde sağlığını yitiriyor.

Ancak endişeye gerek yok! Güneşin zararlı etkilerine karşı doğal ve etkili bir çözüm evde hazırlanabiliyor. Üstelik tamamen kimyasalsız!

Uzmanlara göre UV ışınları, saç telinin doğal yapısını bozarak kırılmalara ve çatallaşmalara neden oluyor.

Market raflarında bulunan spreyler ise çoğunlukla silikon ve sentetik içeriklerle dolu. Evde hazırlanacak bitkisel bazlı bu koruyucu sprey ise hem saçları güneşten koruyor hem de içeriğindeki doğal yağlarla besliyor.

BİRKAÇ MALZEME YETERLİ OLUYOR

Tatilde, plajda ya da günlük kullanımda rahatça uygulanabilen bu doğal sprey, saç bakımını yaz boyunca zahmetsizce sürdürebilmenizi sağlıyor.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ise 1 bardak soğutulmuş papatya çayı, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, isteğe bağlı olarak 5 damla e vitamini yağı ve boş bir şişe.

Tüm malzemeleri hazırlamanızın ardından cam bir kase içinde tüm malzemeleri karıştırarak boş sprey şişesine aktarın. Hazırladığınız bu spreyi gün içerisinde yıpranmış saç uçlarınıza sıkın.

Evde 5 dakikada hazırlayacağınız bu kimyasalsız sprey ile saçlarınızda oluşan kırıklara veda edeceksiniz.