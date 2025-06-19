Günün illüzyonu: IQ'nuz 140+ ise 6 sayısını bulun

Beyin jimnastiği, zihninizi çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü küçük bulmacalardır.

Genellikle alışık olmadığınız şekilde düşünmenizi gerektirir. Bu tür bulmacalar, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederken, aynı zamanda dikkat, odaklanma ve problem çözme becerilerinizi de geliştirir.

İlk bakışta çok basit görünen bir beyin jimnastiği, aslında sizi kalıpların dışına çıkmaya ve olaylara farklı açılardan bakmaya zorlar.

Bazen görsel bir illüzyonun arkasına saklanmış bir ayrıntıyı fark etmek gerekir; bazen de sıradışı bir mantıkla çözülmesi gereken bir soruyla karşılaşırsınız.

Bugünün zorlu bulmacası 5'li listeden 6'yı bulmak. Yani, eğer 140+ IQ seviyesine sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman sadece 11 saniyede 6'yı bulun.

Bu görsel, 5'li bir dizi verilen eğlenceli bir görsel zeka bulmacasıdır. İlk bakışta, hepsi birbirine çok benzer görünür. Ancak gizli bir sayı 6 vardır.

Meydan okuma, 5'li listeden 6'yı bulmaktır.

Yani IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak 11 saniyede 6'yı bulun.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1…

Bulanları tebrik ederiz. İşte çözümü:

Alttan 2. sıraya yakından bakın ve soldan 10. numaraya geçin. Yani, burada 6 numara gizli.