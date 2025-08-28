Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan karşılaşacak.

Millilerimiz E grubunda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Futbolseverler Gürcistan ile Türkiye arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar...

Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman?

Gürcistan - Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.

Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.