Güvenlik riski taşıyor! Ünlü motosiklet markası 82 binden fazla aracını geri çağırıyor

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Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), milyonlarca motosiklet tutkunu için endişe verici bir uyarı yayımladı.

2018 ile 2024 yılları arasında üretilmiş Softail serisi Harley-Davidson motosikletlerde, ciddi güvenlik riski taşıyan bir kusur tespit edildi.

NHTSA’nın açıklamasına göre, arka amortisör yük ayarlayıcısı parçasında oluşabilecek kırılmalar, özellikle normal sürüşlerde karşılaşılan yorgunluk nedeniyle meydana gelebiliyor.

Bu arıza, lastik basıncının aniden düşmesine yol açarak, sürücüyü ani dengesizliklerle karşı karşıya bırakabiliyor.

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Kurum, bu teknik arızanın özellikle yüksek hızda ya da virajlarda ciddi kaza riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, yetkili servislerde lastik teması riskini ortadan kaldıracak yeni bir braket montajının ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.

16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında motosiklet sahiplerine bilgilendirme mektuplarının gönderilmesi planlanırken, sürücülerden en kısa sürede randevu almaları talep ediliyor.

Söz konusu geri çağırmanın; FLDE (2018-2019), FLHCS (2018-2024), FLHC (2018-2021), FXLRS (2020-2024), FXLRST (2022-2024), FLHCS ANV (2018 ve 2023) ile FXRST (2022) modellerini kapsadığı belirtiliyor.