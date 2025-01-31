Güvenlik uzmanı maaşları 2025! Güvenlik uzmanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Yağmur Dinç

Güvenlik konusunda uzman olan "iş güvenliği uzmanları"; işyerlerinde çalışan insanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan bir profesyoneldir.

Bu kişiler, işyerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik riskleri değerlendirir, işyeri güvenliği planlarını oluşturur ve uygular, çalışanların güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitimler verirler.

Ayrıca, işyerinde meydana gelebilecek kazaları inceler, bu kazaların nedenlerini tespit eder ve önleyici önlemleri önerirler.

Ülkemizde de son yıllarda oldukça tercih edilen bir meslek olmakla birlikte, "nasıl güvenlik uzmanı olunur", "iş güvenliği uzmanı maaşları" gibi başlıklar araştırılmaktadır.

Peki; güvenlik uzmanı ne işe yapar? İşte iş güvenliği uzmanı maaşları 2025!

GÜVENLİK UZMANI NASIL OLUNUR

İş güvenliği uzmanı olmak için öncelikle "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) alanında bir eğitim programını tamamlamak gerekir. Bu eğitim, genellikle üniversitelerde veya özel kurumlarda verilen, İSG'nin temel prensiplerini kapsayan bir programdır.

Eğitimi tamamladıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavına girilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ

İş güvenliği uzmanının görevleri şunları içerebilir:

1- Çalışma ortamındaki tehlikeleri belirleyip, bunların oluşturacağı riskleri değerlendirir.

2- Çalışanlara güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim verir.

3- İşyerinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için politikalara rehberlik eder.

4- Meydana gelen kazaların nedenlerini inceleyerek, tekrarının önlenmesi için önlemler alır.

5- Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol eder.

MAAŞ ORTALAMASI 2025

Türkiye’de A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ortalama maaşları şöyle olabilir:

A sınıfı iş güvenliği uzmanları: ortalama 65.000 TL ile 90.000 TL arasında değişebilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanları: ortalama 45.000 TL ile 65.000 TL arasında değişebilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları: ortalama 25.000 TL ile 35.000 TL arasında değişebilir.