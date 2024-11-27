Hacamat sertifikası nasıl alınır, kimler alabilir? Hacamat sertifikası kaç TL 2024?

Yağmur Dinç

Hacamat, vücutta kan birikintilerini temizlemek amacıyla yapılan geleneksel bir tedavi yöntemidir ve bu uygulamayı yapmak için belirli bilgi ve becerilere sahip olmak gerekmektedir.

Türkiye'deki yasal çerçeveye ve sağlık standartlarına göre, hacamat yapabilmek için alınması gereken eğitimler ve sertifikalar almak gerekir.

Hacamat sertifikası almak isteyenler, sürece dair merak ettiklerini internetten araştırıyor. Peki, hacamat sertifikası nasıl alınır? Kimler hacamat sertifikası alabilir, şartları nelerdir? İşte detaylar...

HACAMAT SERTİFİKASI NASIL ALINIR

Hacamat sertifikası almak için, sağlık alanında eğitim veren bir kurumdan ya da hacamat eğitimi veren bir sağlık kuruluşundan eğitim almak gereklidir.

Bazı üniversiteler, geleneksel tıp yöntemleri konusunda eğitimler vermektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, tıp alanında eğitim veren merkezler veya alternatif tıp eğitimleri veren kurumlar mevcuttur.

Hacamat konusunda uzmanlaşmış özel eğitim merkezleri veya alternatif tıp klinikleri, hacamat sertifikası verebilir.

Eğitim merkezinin Sağlık Bakanlığı onaylı olması, aldığınız sertifikanın geçerli olması açısından çok önemlidir.

Eğitim sonunda başarılı bir şekilde kursu tamamladığınızda, size bir sertifika verilir. Bu sertifika, hacamat yapabilme yetkisini sağlar.

KİMLER ALABİLİR

Hacamat yapabilmek için sağlıkla ilgili bir meslek dalında eğitim almış olmak gerekebilir.

Örneğin, doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler veya alternatif tıp uygulamalarıyla ilgilenen profesyoneller hacamat sertifikası alarak bu hizmeti verebilirler. Hacamatı sadece bu meslek gruplarındaki kişiler yapabilir.

Alınan son karar ile birlikte; Sertifika sahibi olan aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat uygulayabilecek.

HACAMAT SERTİFİKA ÜCRETİ 2024

Net olmamakla birlikte hacamat sertifikası için ortalama ücret 3 bin ile 7 bin TL arasında değişmektedir.