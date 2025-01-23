Hafızlık sonuçları 2025! Diyanet Hafızlık Tespit Sınavı açıklandı mı? İşte sonuç ekranı

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Hafız olmak adına sınava giren adaylar, heyecanla sonuçları bekliyor.

Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

2025 1.Dönem Hafızlık Sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edildi.

HAFIZLIK SONUÇ EKRANI 2025

Hafızlık Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavında, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

Başkanlığın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık İcazetnameleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

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