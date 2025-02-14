Hafta sonu 4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz izleyebileceğiniz o maçlar...
Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

15-16 Şubat tarihleri arasında Belçika Ligi, Hollanda Ligi ve Championship'te oynanacak 4 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.

Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta sonu şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..

15 Şubat Cumartesi

15:30 Preston - Burnley

18:30 PSV Eindhoven - Utrecht

16 Şubat Pazar

15:30 Gent - Beerschot VA

18:45 Ajax - Heracles

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Hüseyin Topuz
Seo Editor