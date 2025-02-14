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Hafta sonu 4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz izleyebileceğiniz o maçlar...

Hafta sonu 4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz izleyebileceğiniz o maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. İşte bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar..