Hafta sonu Türkiye’ye giriş yapıyor: 81 ili esir alacak

Meteoroloji uzmanlarından hafta sonu için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş bekleniyor.

16 DERECELERE İNECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek olan hava dalgası Türkiye'yi serinletecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceğini belirten Hava Forum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hafta sonu Balkanlar üzerinden yurdumuza serin hava dalgası geliyor. Bu dalgayı sevenlere müjde olsun! İstanbul'da sıcaklık gündüz 25-26 derecelere gece ise 16 derecelere inecek…”