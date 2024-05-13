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Haftada 1 kez yapın, göz damarlarınızı açın...

Haftada 1 kez yapın, göz damarlarınızı açın... Göz sağlığı için tavsiye edilen egzersizleri düzenli olarak yapanlar, gözlük bir hayat sürüyor. İşte en etkili seçeneklerden biri! Haftada 1 kez yapın, etkisini hissedin...