Haftada 1 kez yapın, göz damarlarınızı açın...

Göz egzersizleri, genellikle göz sağlığını korumak, görme yeteneğini artırmak veya göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla yapılan aktivitelerdir. Bu egzersizler, göz kaslarını güçlendirmek, göz hareketliliğini artırmak ve gözleri dinlendirmek için tasarlanmıştır.
Düzenli olarak yapılan göz egzersizleri, gözlerin odaklanma yeteneğini artırabilir ve görme keskinliğini iyileştirebilir.
Özellikle uzun süre bilgisayar veya diğer ekran cihazlarını kullandıktan sonra gözlerde oluşan yorgunluğu azaltabilir.
Gözleri hareket ettirerek okları takip etmek bir tür göz egzersizi olabilir. Bu tür bir egzersiz, göz kaslarını güçlendirme, odaklanma yeteneğini artırma ve göz hareketliliğini geliştirme amacıyla yapılır.
Haftada 1 kere yapın,, göz sağlığınızı koruyun! İşte o egzersiz...