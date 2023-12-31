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Haftada 2 kez uygulayın, saçlarınız orman gibi olacak

Haftada 2 kez uygulayın, saçlarınız orman gibi olacak Günümüzde kadın - erkek herkesin ortak sorunu haline gelen saç dökülmesine mucizevi bir çözüm bulundu. Saçlarınız hem daha güçlü, hem de daha gür olacak! Hafta iki kez damlatmanız yeterli….