Haftada 2 kez uygulayın, saçlarınız orman gibi olacak

Saç dökülmesi, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun olup, genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
Genetik unsurlar, hormonal değişimler, beslenme alışkanlıkları, stres, çevresel etkenler gibi bir dizi sebep saç dökülmesine yol açabiliyor.
Normalde günde 80-100 tel saç dökülmesi olağan kabul edilirken, bu miktarın artması ciddi hastalıkların belirtisi olabilir, bu durumda uzman desteği alınması önem arz edebilir.
Öte yandan doğal yöntemlerle de saç köklerini güçlendirebilir, saçınızı besleyebilirsiniz.
Haftada iki kez bu yağı sürdüğünüzde etkisine inanamayacaksınız...
Saç dökülmesine mucizevi çözüm: Susam yağı
Susam yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saç dökülmesini durdurmak için kullanılan doğal yağlar arasında yer alır.
Aynı zamanda saç derisini besler ve kepeklenme gibi sorunları gidermede etkili olur. Saçın doğal nem dengesini korurken, saç tellerini güçlendirerek kırılmaları önleyebilir ve saçlara doğal bir parlaklık katar.
Haftada iki kez uygulayın
Susam yağını ocağın üstünde ılık olana kadar ısıtın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak sürün. Bir gece boyunca bekledikten sonra saçınızı yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayın.