Hakmar’dan macera tutkunlarına müjde: Kamp çadırı, uyku tulumu, tencere ve tava… Doğa severler, bu hafta Hakmar'da harika bir indirim fırsatı sizi bekliyor! 18 Nisan 2024 tarihli Hakmar Ekspress indirimli ürünler listesi açıklandı ve bu sefer kamp tutkunlarını sevindirecek ürünler var.

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Doğa tutkunlarının dikkatine! Bu hafta Hakmar'da harika bir indirim şöleni başlıyor!

18 Nisan 2024 tarihli Hakmar indirimli ürünler listesinde kamp yapmayı seven herkesi sevindirecek pek çok ürün yer alıyor.

Kamp sandalyesi, kamp ocağı, uyku tulumu, çadır, mat ve daha fazlası Hakmar raflarında sizleri bekliyor.

Hem uygun fiyatlarla hem de yüksek kaliteli ürünlerle donatılmış olan bu kamp ekipmanlarıyla doğada keyifli vakitler geçirmek artık çok daha kolay.

Ayrıca, bu hafta Hakmar'da tencere ve tava setleri de indirime giriyor. İşte Hakmar 18 Nisan indirim kataloğu…