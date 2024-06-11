Hala CD'si olanlar dikkat! Atmadığınıza şükredeceksiniz... Artık tarihe karıştı olarak görülen CD'lerden neler yapabileceğini duyanlar, iyi ki atmamışım diyor...

ensonhaber.com

90'lı yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de müzik piyasasını kasıp kavuran CD'ler, yerini dijital platformlara bıraktı.

Bir zamanların en popüler veri saklama aracı olan CD'ler, şimdi nostaljik bir hatıra olarak kaldı.

Peki, artık işe yaramayan bu CD'leri nasıl değerlendirebilirsiniz?

İşte CD'lerinizi yeniden hayata döndürecek 14 yaratıcı fikir!

Duvar Dekoru: CD'lerin parlak yüzeylerini kullanarak odanıza benzersiz bir duvar dekoru yapabilirsiniz.

Mozaik Sanatı: Eski CD'leri kırarak renkli mozaik projelerinde kullanabilirsiniz.

Altlıklar: CD'leri altlık olarak kullanarak hem nostaljik hem de işlevsel bir çözüm yaratabilirsiniz.

Süs Eşyaları: CD'lerden yıldızlar, çiçekler veya farklı figürler kesip süs eşyaları yapabilirsiniz.

Ayna Çerçevesi: CD parçalarını ayna çerçevesine yapıştırarak göz alıcı bir aksesuar elde edebilirsiniz.

Saat Yapımı: CD'lerinizi saat mekanizması ekleyerek şık bir duvar saati haline getirebilirsiniz.

Rüzgar Çanı: CD'leri birbirine bağlayarak hoş bir rüzgar çanı yapabilirsiniz.

Bardak Altlığı: CD'leri desenli kağıtlarla kaplayarak bardak altlığı olarak değerlendirebilirsiniz.

Masa Lambası: Eski CD'leri bir araya getirerek benzersiz bir masa lambası yapabilirsiniz.

CD Mobiles: Bebek odası veya balkonunuz için hareketli CD süsleri hazırlayabilirsiniz.

Bahçe Dekorasyonu: CD'leri bahçenizde çeşitli dekoratif amaçlarla kullanabilirsiniz.

Takı ve Aksesuar: Parlak CD parçalarından kolye, küpe veya bilezik gibi aksesuarlar yapabilirsiniz.

Kapı Süsü: CD'leri birbirine ekleyerek renkli kapı süsleri oluşturabilirsiniz.

Yılbaşı Süsleri: CD'leri boyayarak veya süsleyerek yılbaşı ağacı için dekoratif süsler yapabilirsiniz.

Bu fikirlerle eski CD'lerinize yeni bir yaşam kazandırabilir ve nostaljiyi evinizde yaşatabilirsiniz.