Halka arz tayfası dikkat! SPK Başkanı tüyoyu verdi; Her şey değişecek... Borsa, son dönemde halka arzlarla yoğun bir işlem görüyor. Bireysel yatırımcılar ise kısa vadede halka arz al-sat işlemlerine yöneliyor. Bu konuda SPK Başkanı'ndan uyarı geldi.

ensonhaber.com

Borsa, adeta fırsat piyasası haline geldi.

Son dönemlerde özellikle halka arz olan şirketlere büyük bir ilgi var.

Aynı zamanda sosyal medya hesaplarında yatırım tavsiyeleri veren kullanıcılar da artış gösterdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Ömer Gönül, yapılan incelemelerinde sosyal medyada hem hisselere al önerisi verildiğini hem de eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit olduklarına işaret ederek yaptırım sinyali verdi.

Gönül, “İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var. Doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkındayız, takip ediyoruz. İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır.” dedi.

Halka arz uyarısı

Ekonomim haberine göre, Halka arzın, şirketlerin sermaye piyasasından fon temini için rutin bir başvuru olduğunu kaydeden Gönül süreci şöyle anlattı:

“Detaylı inceleme yaparız, izahnamesine onay veririz ya da reddederiz. Onaylanan izahnameler açıklandığı için reddettiklerimizi bilmiyorsunuz. Hatta daha ilk aşamada bile başvurusunu ilerletmeden reddettiğimiz şirketler bulunmaktadır.



Şartları sağlayan firmalar pekâlâ borsaya gelecektir. Potansiyeli olan 80 civarında şirket halka arz için bekliyor. Bunların içinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var. Halka arz edilecek şirketlerden geleceğe dair umut verici bir hikâyesinin olmasını bekleriz.”

Sosyal medya tedbiri

Halka arz hisselerinin tavan serileri ve sosyal medya ile farklı platformlarından yapılan hisse yönlendirmelerine yönelik alınabilecek tedbirler konusunda ise Başkan Gönül şunları söyledi:

“Yapılan gözetim ve denetim faaliyetlerimiz neticesinde, sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığını biz de tespit ediyoruz. 2023 yılında piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemelerimiz neticesinde 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye, toplamda 171 milyon lira idari para cezası verdik.



Ayrıca piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında da 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 147 gerçek kişi hakkında ise geçici işlem yasağı tedbiri uygulanmıştır. Piyasayı bozmaya yönelik eylemlerin önüne geçilmesi ve cezai işlemlerin uygulanması için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.”

"İzahnemeleri iyi inceleyin"

Yatırımcılara bir şirket halka arz edildiğinde gerçekten şirketi bildiği için mi aldığını yoksa tavan olacak diye mi aldığını soran Gönül, şöyle konuştu: