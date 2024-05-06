Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya 335,7 milyon lira ceza Rekabet Kurulu, daha önce alınan tedbir kararında verilen günlük para cezasının sonlandırarak Meta'ya 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

DHA

Meta tarafından piyasaya sürülen "Threads" isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmaları zorunluydu.

Benzer şekilde, Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, Meta hakkında ön araştırma başlatıldı.

Yürütülen ön araştırmada, Meta'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta ürünleri için kullanılabileceği anlaşıldı.

Meta'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı tespitlerinde bulunarak Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı aldı.

Meta'ya günlük ceza uygulanıyordu

Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Tedbir kararına uymak adına Meta tarafından, daha önce Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunuldu; ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmedi

Bu kararın ardından Meta, kullanıcı verilerinin birleştirilmesi eylemine son vermek adına yeni bir çözüm önerisinde bulunmadı.

Threads kapatıldı

30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktığını bildirdi.

Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla tedbir kararı ile uyumlu olduğuna; günlük para cezasının sonlandırılarak; 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş‬ olarak uygulanmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)