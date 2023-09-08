Halka Arzcılar Dikkat! Milyonlar Havada Kapacak: Eylül'de Bu 3 Hisse... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023/52 sayılı haftalık bülteninde, 3 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre, Hat-San Gemi İnşaa, Reeder Teknoloji ve Adra GYO halka arz olacak.

ensonhaber.com Şirketler, borçlanmak ve büyümek adına halka arz olmak istiyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçebilen şirketlerin, halka arz talebi kabul ediliyor. Hisselerini satışa sunan şirketler, özellikle bireysel yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. Açıklanan son verilere göre, halka arzlara talep 3 milyon civarına ulaştı. Bireysel yatırımcının gözbebeği haline gelen halka arz işlemleri, yakından takip ediliyor. SPK, 3 şirketi daha listeye aldı. Halka arzı onaylanan şirketler Hat-San, Reeder Teknoloji ve Adra GYO oldu. Talepler Eylül'de Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan satışa sunulacak. Eylül ortalarında taleplerin toplanacağı öngörülen 3 hisseye de rekor katılım bekleniyor. Halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse, bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalıyor.

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