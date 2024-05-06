A Spor ve ATV'de yayınlanacak 2 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. ATV ve A Spor'un bu hafta yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
ATV ve A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanacak maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken yarı final rövanş maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Peki, ATV ve A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
7 Mayıs Salı
20:30 Beşiktaş - Ankaragücü (ATV)
8 Mayıs Çarşamba
20:30 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (A Spor)