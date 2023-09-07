Halka Arzlara STOP! SPK'nın Borsada Yeni Kararı: Brüt Takas Sebepleri ve Sonuçları! SPK'nın bazı hisselere getirdiği işlem yasağı, brüt takas olarak adlandırılıyor. Peki, borsada brüt takas ne demektir? Neden brüt takas uygulanır? İşte detaylar...

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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hisseye 6 Ekim 2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanmasına karar verildi.

İzdemir Enerji, Ofis Yem, Tatlıpınar Enerji paylarında geçerli brüt takas, yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Borsada brüt takas uygulaması hakkında bilgi almak isteyenler, nedenleri ve sonuçlarına yöneliyor.

Peki, borsada brüt takas uygulaması nedir? Brüt takas neden yapılır? Brüt takas yasağı sebebi nedir? İşte ayrıntılar...

Brüt takas nedir

Borsada ardı ardına yapılan alım ve satım işlemleri hisselerdeki oynaklığı artırarak, yatırımcıların zarar etmesine neden olabiliyor.

Borsa İstanbul bu sorunun önüne geçebilmek adına bazı zamanlarda hisse senetleri özelinde “brüt takas uygulaması” gerçekleştiriyor.

Brüt takas uygulaması, satın alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelliyor. Hisse, en erken (T+1) bir gün sonra satılabiliyor.

Hisselerde brüt takas etkisi

Brüt takası uygulamasının hisseyi ve de borsayı nasıl etkilediği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Brüt takas uygulamasına dahil edilen hisse senetlerinin online işlemleri kapatılır ve bu sayede de spekülatif amaçlı alım satımların önüne geçilir.

Brüt takas uygulamasından çıkarılan tüm hisse senetlerinin fiyatlarında yüksek miktarda artış olduğu gözlemlenir. Bu nedenle bazı yatırımcılar özellikle yatırım yapmak için brüt takastan çıkarılan hisse senetlerini takip eder.