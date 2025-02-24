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Halkbank'tan "Mutlu Emekli" Kredisi: 100.000 TL'ye Kadar Onaylandı

Halkbank'tan "Mutlu Emekli" Kredisi: 100.000 TL'ye Kadar Onaylandı Halkbank, emeklilere özel düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyası ile dikkat çekiyor. 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ile emeklilerin yanında olan banka, uygun geri ödeme seçenekleri de sunuyor.