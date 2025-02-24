Yağmur Uçar
Halkbank, geçim sıkıntısı çeken emeklileri rahatlatacak yeni bir kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında, emeklilere özel düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuluyor.
Halkbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, emekli vatandaşların yüzünü güldürecek türden. Banka, emekli maaş müşterilerine yönelik olarak düzenlediği bu kampanyada, 4,95 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor.
Kredi tutarı; 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanacak.
ÖDEME KOŞULLARI
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli olarak yapabilirsiniz.