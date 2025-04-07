Hamburger Etindeki Deliklerin Gizemi Çözüldü: İnanamayacaksınız!

Yağmur Uçar

Hamburger etlerinde sık sık görülen o görüntüyü hatırladınız mı...

Özellikle dünyaca ünlü fastfood zinciri başta olmak üzere hamburger üreten birçok firmada buna rastlamak mümkün.

Etin üzerindeki deliğimsi görüntü, pek göze hitap etmiyor.

Tüketiciler ise bunun sebebini merak ederek araştırıyor.

Meğer ne kurt, ne de böcekmiş...

İşte sebebi!

Burger King resmi hesabı, tüketicilerin bu sorusuna çoktan yanıt vermiş bulunuyor.

X hesabından paylaşım yapan şirket, şu ifadelerle açıklıyor:

"Etin üzerindeki delikler, burgerin broiler adı verilen fırınlarda en iyi şekilde pişirilebilmesi ve ısının her alana eşit şekilde dağıtılması için açılır. Ürün üzerinde gözlemlenen kabarcıklar da deliklerden çıkan et suyunun yüzeyde kalmasından kaynaklanmaktadır."