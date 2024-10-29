Hamsi, istavrit, levrek… A101’den lezzeti şahlandıracak fırsat: İkiz balık tavası geliyor

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A101, 31 Ekim 2024 tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğunu yenileyerek alışveriş tutkunlarını heyecanlandırdı.

Bu hafta, teknolojik ev ve mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok uygun fiyatlı ürün raflarda yerini alacak.

A101, geniş ürün yelpazesiyle her hafta farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

31 Ekim kataloğunda öne çıkan ürünler arasında kablolu elektrikli araç şarj istasyonu, benzinli ATV, portatif buharlı kırışık giderici, ayak masaj aleti, şarjlı su pompası ve dikiş makinesi gibi ilgi çekici seçenekler bulunuyor.

Ayrıca katlanır yataklı koltuk ve çeşitli mutfak gereçleri de alışveriş severlerin beğenisine sunulacak.

İşte 31 Ekim indirim kataloğu…