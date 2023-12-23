Hamuruna 1 çay bardağı ekleyin, poğaçalar haftalarca bayatlamayacak Ev hanımlarının bayat poğaça derdine son! Hamuruna süt yerine 1 çay bardağı bunu ekleyin, poğaçalarınız asla bayatlamıyor, yumuşacık kalıyor…

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Türk mutfağının vazgeçilmezi olan poğaça, özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen, doyurucu ve lezzetli bir atıştırmalıktır.

Ancak, evde yapılan bu lezzetli hamur işleri, kısa bir süre içinde bayatlayabiliyor ve bu durum ev halkını can sıkıcı bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

Ev hanımları, çocuklarını ve eşlerini nefis poğaçalarla işe veya okula göndermek isteseler de, poğaçaların kısa sürede bayatlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Aşçıların sır gibi sakladığı yöntem ortaya çıktı!

Poğaça hamuru hazırlarken tarife süt yerine bunu ekleyin, poğaçalarınız hep taze kalacak.

Poğaça hamuruna süt yerine bunu ekleyin

Aşçıların sır gibi sakladığı yöntem ortaya çıktı. Poğaça hamuru hazırlarken süt yerine yoğurt ekleyin.

Yoğurt, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde poğaçanın bayatlamasını engelleyecektir. Böylelikle yaptığınız poğaçaları haftalarca tüketebilirsiniz.

İşte damak çatlatan poğaça tarifi

Malzemeler

· Yarım su bardağı sıvı yağ

· 1 adet yumurta

· 1 su bardağı yoğurt

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1,5 tatlı kaşığı toz şeker

· 4 su bardağı un

· 1,5 paket kabartma tozu

Hazırlanışı

Un dışında bütün malzemeleri derin bir kaba alıp karıştırın. Ardından azar azar un ilave edin. Kıvamı alınca hamurun üzerini kapatıp yarım saat dinlendirin.

Daha sonra hamurları ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sürdükten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. Bayatlamayan poğaçalarınız hazır, afiyet olsun!