Hangi bacak sizin? Şekline bakın, gizli halinizi tanıyın...

Yağmur Uçar

Avuç içi çizgileriniz ve ayak şekliniz gibi bacak şekliniz de kişilik özellikleriniz, zihniyetiniz ve güçlü yönleriniz hakkında büyüleyici içgörüler barındırır.

Bacak şekline göre kişilik testi, bacak yapınızın düşünme, davranma ve hayatta gezinme şeklinizi nasıl yansıtabileceğini söylemek için bacak şekli ve kişilik arasındaki bağlantıyı araştırır.

Bacak şeklinize bir göz atmak için bir dakikanızı ayırın. Bacaklarınız uyluk, diz, baldır ve ayak bileklerinde birbirine değiyor mu ve düz bir bacak şekli mi oluşturuyor? Yoksa dizleriniz dışa doğru kıvrılıyor ve çarpık bacak şekli mi oluşturuyor?

Her bacak şekli kişilik tipinin, dünyayla nasıl düşündüğünüzü, çalıştığınızı ve etkileşim kurduğunuzu tanımlayan benzersiz özellikleri vardır. Doğal bir lider, risk alan veya derin düşünen biri misiniz? Bacaklarınız cevabı biliyor olabilir!

Bacaklarınız uyluklarınızın üst kısmında, dizlerinizde, baldırlarınızda ve ayak bileklerinizde birbirine değiyorsa ve ayak bileklerinizden baldırlarınızın ortasına kadar sadece çok ufak bir boşluk varsa, düz bacak şekline sahipsiniz demektir.

Düz bacaklıysanız, kişilik özellikleriniz mantık, yaratıcılık ve maceranın uyumlu bir karışımını ortaya koyar. Uyumlu, zekisiniz ve yapıyı kendiliğindenlikle zahmetsizce dengelersiniz. İnsanlar genellikle sizin nasıl rasyonel ama cesur, disiplinli ama eğlenceyi seven biri olabildiğinize hayran kalırlar.

Detaylara dikkat eden bir gözünüz, stratejik bir zihniniz ve sağlam kararlar alma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğiniz var - ancak bu sizi macerayı ve yeni deneyimleri benimsemekten alıkoymuyor.

Bacaklarınız dizlerden dışa doğru kıvrılıyorsa, ayaklarınız ve ayak bilekleriniz birbirine değecek şekilde dizlerinizin arasında boşluk oluşuyorsa, çarpık bacaklısınız demektir.

Çarpık bacaklı bir bacak şekliniz varsa, kişilik özellikleriniz güçlü iradeli, bağımsız ve maceracı bir doğayı ortaya koyar. Kalabalığı takip etmezsiniz - ona liderlik edersiniz veya kendi yolunuzu yaratırsınız. Kuralların meydan okunması gereken ve yeni fikirlerin her zaman hoş karşılandığı dinamik, hızlı tempolu ortamlarda gelişen kişisiniz.

Eğer uyluklarınız birbirine yakınsa, ancak dizleriniz birbirine değiyorsa ve ayak bilekleriniz ayrıysa, içe çarpık bacak şekline sahipsiniz demektir.

İçe çarpık bacaklıysanız, kişilik özellikleriniz duygusal olarak zeki, yaratıcı ve derin bir şekilde empatik bir yapıyı ortaya koyar. Şeyleri derin bir düzeyde hissedersiniz ve bu hassasiyet, insanları başkalarının anlayamayacağı şekilde anlamanızı sağlar. Anlamlı konuşmalara, düşünceli jestlere ve fark yaratan kariyerlere çekilirsiniz.