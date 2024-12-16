Hangi balık hangi ayda yenmeli? İşte balıkların en lezzetli zamanı...

Hüseyin Topuz

Balık sezonları, balık türlerinin en lezzetli ve bol olduğu dönemlere göre belirlenir.

Bu durum, balıkların doğal yaşam döngüleri ve üreme dönemleriyle yakından ilişkilidir.

Denizlerimizde ve iç sularımızda bulunan balık türlerinin farklı aylar boyunca tüketilmesi hem sürdürülebilir balıkçılığı destekler hem de sofralarımıza en taze ve lezzetli ürünlerin gelmesini sağlar.

İşte bu yüzden hangi balığın hangi ayda yenmesi gerektiğini bilmek, hem lezzet hem de çevre açısından büyük önem taşır.

İşte balıkların en lezzetli zamanları...

Ocak

- Lüfer

- Hamsi

- İstavrit

- Mezgit

- Çinekop

Şubat

- Hamsi

- İstavrit

- Lüfer

- Mezgit

Mart

- Kalkan

- Levrek

- Mercan

Nisan

- Kalkan

- Levrek

- Mercan

Mayıs

- Levrek

- Mercan

- Kılıç Balığı

Haziran

- Barbun

- Levrek

- Kılıç Balığı

Temmuz

- Barbun

- Levrek

- Kılıç Balığı

Ağustos

- Barbun

- Levrek

- Kılıç Balığı

Eylül

- Palamut

- Sardalya

- Barbun

Ekim

- Palamut

- Sardalya

- Lüfer

Kasım

- Palamut

- Lüfer

- Hamsi

Aralık

- Palamut

- Lüfer

- Hamsi

- İstavrit