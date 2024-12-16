Hangi balık hangi ayda yenmeli? İşte balıkların en lezzetli zamanı...

Balık sezonları, balık türlerinin en lezzetli ve bol olduğu dönemlere göre belirlenir.
Bu durum, balıkların doğal yaşam döngüleri ve üreme dönemleriyle yakından ilişkilidir.
Denizlerimizde ve iç sularımızda bulunan balık türlerinin farklı aylar boyunca tüketilmesi hem sürdürülebilir balıkçılığı destekler hem de sofralarımıza en taze ve lezzetli ürünlerin gelmesini sağlar.
İşte bu yüzden hangi balığın hangi ayda yenmesi gerektiğini bilmek, hem lezzet hem de çevre açısından büyük önem taşır.
İşte balıkların en lezzetli zamanları...
Ocak
- Lüfer
- Hamsi
- İstavrit
- Mezgit
- Çinekop
Şubat
- Hamsi
- İstavrit
- Lüfer
- Mezgit
Mart
- Kalkan
- Levrek
- Mercan
Nisan
- Kalkan
- Levrek
- Mercan
Mayıs
- Levrek
- Mercan
- Kılıç Balığı
Haziran
- Barbun
- Levrek
- Kılıç Balığı
Temmuz
- Barbun
- Levrek
- Kılıç Balığı
Ağustos
- Barbun
- Levrek
- Kılıç Balığı
Eylül
- Palamut
- Sardalya
- Barbun
Ekim
- Palamut
- Sardalya
- Lüfer
Kasım
- Palamut
- Lüfer
- Hamsi
Aralık
- Palamut
- Lüfer
- Hamsi
- İstavrit