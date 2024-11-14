Hangi Bankalar İnşaat Kredisi Veriyor? İnşaat İçin Kredi Çekilir Mi? İşte Cevabı...

Yağmur Dinç

Arsa üzerinde inşaat yapacak ancak maddi imkanları el vermeyenler, bankalar üzerinden inşaat kredisi araştırıyor.

Bazı bankalar, inşaatları tamamlama kredisi olarak nakit imkan sunuyor.

İnşaat tamamlama kredisi şartları bankadan bankaya değişkenlik değiştiriyor.

Peki, inşaat yapmak için kredi çekilir mi? Hangi bankalar inşaat tamamlama kredisi verir? İşte şartları...

İNŞAAT KREDİSİ VEREN BANKALAR 2024

İnşaat yapma ve tamamlama kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Albaraka gibi bankalardır.

Örnek bankaların inşaat tamamlama kredisi şartları şu şekilde:

Ziraat Bankası:

Azami 240 aya kadar vade imkanı;

Ödeme faturaya veya kredi varlıklarının kullanım amacını gösteren diğer belgelere istinaden yapılır;

Kredi tutarının azami %30'una kadar nakit ödeme yapılır (azami 30.000,00 KM).

Halkbank:

Kredi kullanacak müşterinin iş konusunun gayrimenkul inşaatı ve ticareti dışında olması zorunludur.

Krediye konu konutun inşaat seviyesinin asgari %70 olması zorunludur.

Kredinin azami limiti, gayrimenkulün asgari %70’i tamamlanma seviyesi değeri ile %100 tamamlanma durumu için öngörülmüş olan değer arasındaki fark kadardır.

Maksimum kredi vadesi 120 aydır.

Albaraka:

Finansman tutarı 50.000 TL'ye kadar olan ödemelerinizi 36 aya, 50.000 TL üstünde ise 24 aya kadar vadelendirebilir, geri ödemelerinizi aylık eşit taksitler hâlinde yapabilirsiniz.