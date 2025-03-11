Hangi çamaşır kaç derecede yıkanır? Beyaz, pamuk, renkli, keten…

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Çamaşır yıkamak, günlük hayatımızın en temel rutinlerinden biri.

Ancak her kumaşın farklı bir yapısı olduğu gibi, yıkama dereceleri de birbirinden farklılık gösterir.

Yanlış sıcaklıkta yıkamak kıyafetlerin çekmesine, renklerin solmasına ve hatta kumaşların yıpranmasına neden olabilir.

Peki, çamaşırları en doğru şekilde yıkamak için hangi sıcaklığı tercih etmeliyiz? İşte detaylar…

HANGİ ÇAMAŞIR KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

20 Derece - Soğuk Su

Soğuk su, özellikle narin kumaşlar için uygundur. Kaşmir gibi hassas kumaşlar, düşük sıcaklıkta korunur ve kısa programlar ile temizlenebilir. Ayrıca, soğuk su ile yıkama, enerji tasarrufu sağlar.

30 Derece

30°C, ipek, yün ve dantel gibi hassas kumaşlar için ideal sıcaklıktır. Bu sıcaklıkta yıkama, kumaşın zarar görmesini engeller. Ayrıca, renkli ve koyu renkli kıyafetler için de 30°C önerilir çünkü bu sıcaklık, renklerin solmasını önler ve kumaşları korur.

40 Derece

Pamuk, keten, polyester gibi daha dayanıklı kumaşlar için 40°C uygun bir sıcaklıktır. Çoğu günlük giyim ve spor kıyafeti, 40°C sıcaklıkta rahatça yıkanabilir. Aynı zamanda, 40°C birçok lekenin çıkarılmasına da yardımcı olur.

50-60 Derece

Bu sıcaklık aralığı, hijyenik temizlik sağlamak için idealdir. Havlular, iç çamaşırları ve bebek kıyafetleri gibi ürünler, yüksek sıcaklıkta daha etkili şekilde temizlenir. Ancak bu sıcaklıkta yıkama, kumaşın türüne bağlı olarak bazen zarar verebilir, bu yüzden etiket talimatlarına dikkat etmek çok önemlidir.

90 Derece

90°C, genellikle çok yüksek sıcaklıkta temizlik isteyen ürünler için gereklidir. Hastane ve otel tekstili gibi özel tekstil ürünlerinin hijyenik temizliği için bu sıcaklık kullanılır. Evde günlük kullanımda 90°C tercih edilmez, çünkü bu sıcaklık bazı kumaşları yıpratabilir.

NOT: Çamaşırlarınızı uzun süre sağlıklı tutmak ve hijyenik bir temizlik sağlamak için her ürünün etiketinde belirtilen sıcaklık derecelerine dikkat etmek çok önemlidir.