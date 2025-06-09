Hangi kıyıdan hangi Yunan Adası'na gidilir? Güncel sefer fiyatları 2025

Haber Merkezi

2025 yılı itibarıyla Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan özel bir anlaşma kapsamında bazı Ege adalarına Türk vatandaşları Schengen vizesi olmadan gidebiliyor.

Bu uygulama “kapıda vize” (veya “adaya giriş vizesi”) şeklinde işliyor.

Yani bu adalara feribotla gittiğinizde, sınır kapısında kısa süreli vize alarak giriş yapabiliyorsunuz.

Vatandaşlar özellikle yaz tatili için tercih ediyor.

Merak edilen bir konu ise "hangi kıyıdan hangi Yunan Adası'na gidilir" sorusu.

İşte yol haritası ve feribot ücretleri...

VİZESİZ OLAN YUNAN ADALARI 2025

2025 yılı için geçerli olan kapıda vize uygulaması şu adaları kapsıyor:

Midilli (Lesvos)

Sakız (Chios)

Samos (Sisam)

Kos (İstanköy)

Rodos

Leros

Kalymnos

Kastellorizo (Meis)

Symi (Simi)

YUNAN ADALARI FERİBOT ÜCRETİ 2025

İDO, 2025 yaz sezonu için yeni tarifesini açıkladı.

Açıklanan gidiş-dönüş feribot ücretleri şu şekilde:

Seferihisar-Samos: 40 euro

Kuşadası-Samos: 55 euro

Dikili-Midilli: 45 euro

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 avro.

HANGİ KIYIDAN HANGİ ADAYA GİDİLİR

1. Ayvalık - Midilli (Lesvos)

Feribot süresi: Yaklaşık 1,5 saat

2. Çeşme - Sakız (Chios)

Feribot süresi: Yaklaşık 30-45 dakika

3. Kuşadası - Samos (Sisam)

Feribot süresi: Yaklaşık 1 saat 15 dakika

4. Bodrum - Kos (İstanköy)

Feribot süresi: Yaklaşık 45 dakika

5. Marmaris - Rodos

Feribot süresi: Yaklaşık 1 saat

6. Kaş → Kastellorizo (Meis)

Feribot süresi: Yaklaşık 20-30 dakika

7. Bodrum - Kalymnos

Genellikle Kos aktarmalı

Toplam yolculuk süresi: 2-2,5 saat civarında

8. Bodrum / Datça / Marmaris - Symi (Simi)

Genellikle Rodos aktarmalı

Toplam yolculuk süresi: 2-3 saat

9. Leros - En çok Kos üzerinden aktarmalı gidiliyor

Doğrudan seferler nadir; Kos üzerinden geçiş yapılıyor.