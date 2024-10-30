Hangi memurlar yeşil pasaport alabilir? Derecelere göre yeşil pasaport hakkı

Yağmur Dinç

Devlet memuru olarak görev yapan vatandaşlar, bazı yan haklardan faydalanmaktadır.

Vize problemini ortadan kaldıran "yeşil pasaport" da bu haklar arasındadır.

Yeşil pasaport sahibi olmak isteyen memurlar, derecelerine göre belirlenmektedir.

Peki, hangi memurlar yeşil pasaport alabilir? Kaçıncı derece memura yeşil pasaport verilir? Derecelere göre yeşil pasaport hakkı haberimizde...

HANGİ MEMURLAR YEŞİL PASAPORT ALIR

Yeşil pasaport alabilecek memurlar genellikle belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli bir kademe derecesine ulaşmış olan devlet memurlarıdır.

Yeşil pasaport, aşağıda sayılan görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine verilebilir:

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurları,

1,2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurları,

Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1,2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları,

İl, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları,

Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları,

Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanları,

Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlar,

Yukarıda saydığımız şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport düzenlenebilir.

DERECEYE GÖRE YEŞİL PASAPORT HAKKI

Devlet memurlarının hususi damgalı (Yeşil) pasaport alabilmek için 1, 2 ve 3 üncü dereceli memur kadrolarında çalışan memurlara ve bu dereceli kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.

Bulunduğunuz kadronun derecesi 1, 2 ve 3 olması halinde yeşil pasaport (hususi damgalı) almanız mümkün bulunmaktadır.