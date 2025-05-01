Hangi saat hatalı? 11 saniyede bulan, dahi çıkıyor

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Zihin egzersizi yapmak isteyenler ekran başına!

Bu bulmaca, gözlem gücünüzü, mantıksal düşünme yeteneğinizi ve IQ seviyenizi aynı anda test ediyor.

Karşınızda dört adet neredeyse birebir aynı görünen saat var. Ama içlerinden biri, dikkatli gözlerin fark edebileceği küçük ama önemli bir detaya sahip.

11 saniye içinde hangisi olduğunu bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde 4 tane saat yer alıyor. Ancak içlerinden biri hatalı.

Göreviniz hatalı olan saati 11 saniye içinde bulmak.

Doğru cevabı bulanlar, zekasıyla gurur duyabilir.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: