Hangisi yapay zeka, hangisi gerçek? 10 saniyede fark edin...

Yapay zekâ, çeşitli sektörlerdeki görevleri otomatikleştiriyor.

Goldman Sachs'a göre, yapay zekâ dünya çapında 300 milyondan fazla tam zamanlı işin yerini alabilir.

Robotların dijital dünyayı ele geçiremeyecek kadar zeki hale geldiğini görsek de, insanlarımızın her zaman bir adım önde olmasını istiyoruz.

Size, hangi görüntünün gerçek, hangisinin yapay zeka ürünü olduğunu anlamanızı isteyen eğlenceli bir yapay zeka yarışması sunuyoruz.

İşte hangi görselin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu, hangisinin insan tarafından tıklandığını tahmin etmenizi sağlayacak eğlenceli ve eğitici bir meydan okuma.

Aşağıdaki pasta resimleri arasındaki farkı söyleyebilir misiniz?

İki lezzetli pasta görüyor musunuz? Biri gerçek değil. Evet, bir görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuş. İnsan zekânızın sınanacağı yer burası. Sahte olanı tespit edebilir misiniz?

Bu mücadele süreli bir mücadele ve zorluk seviyesi de artıyor. Peki, bu Yapay Zeka - Gerçek mücadelesini bir Yapay Zeka dedektörü kadar doğru bir şekilde çözebilir misiniz?

Her iki pastanın detaylarında tutarsızlıklar arayın. Bunun yerine, hangi pastanın mükemmel bir şekilde hazırlandığına bakın. Yapay zeka genellikle detaylarla boğuşur veya gerçek olamayacak kadar iyi görüntüler üretir.

Pastaların ışıklandırmasını, gölgelendirmesini ve dokusunu inceleyin. Hangi pasta size daha gerçekçi geliyor?

İnsan yapımı bir pastada bir miktar kusur veya eksiklik olurdu. Katılıyor musunuz? Öyleyse, her iki pastayı da dikkatlice inceleyin.

Gerçek bir pastada olmayan beklenmedik özellikler fark ettiniz mi?

Yapay zekadan daha akıllı olduğunuzu kanıtlamak için 21 saniyeniz var. Acele edin! İstediğinizi seçin ve açıklamayı görmek için aşağı kaydırın.

Soldaki pasta yapay zeka tarafından oluşturulmuş, sağdaki ise insan yapımı.