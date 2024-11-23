Hapşırırken kalp gerçekten durur mu? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Hapşırma, günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız, çoğu zaman basit bir refleks olarak gördüğümüz bir olaydır.

Ancak, bu doğal tepkinin ardında pek çok efsane ve yanlış bilgi de dolaşmaktadır.

Özellikle, hapşırma sırasında kalbin durduğuna dair yaygın inanış, halk arasında oldukça popülerdir.

Peki, gerçekten hapşırdığımızda kalbimiz durur mu? İşte yanıtı...

Hapşırırken kalbin durduğu inancı, yaygın bir efsanedir, ancak bilimsel açıdan doğru değildir.

Hapşırma sırasında vücutta bazı değişiklikler olur; örneğin, vücut kısa bir süre için kasılır ve nefes kesilir, ama kalp bu süreçte durmaz.

Hapşırmanın etkisiyle, kalp atış hızı geçici olarak değişebilir, ancak kalp durmaz.