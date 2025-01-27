Harita alarm veriyor! İl il açıklandı: Çarşamba günü Türkiye’yi saracak

Haber Merkezi

Bu hafta Marmara Bölgesi’nde kış yüzünü saklıyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’de ılık bir hava dalgası etkili olacak.

Ilık hava dalgasıyla birlikte gökyüzünü kirli hava kaplayacak. Uzmanlar, dışarıda vakit geçirecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇARŞAMBA GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni haftada sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.

Havanın kirleneceğini belirten Hava Forum, çarşamba günü için vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Afrikamsı hafif ılık hava dalgasıyla birlikte çarşamba günü Bursa, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde sıcaklığın 20-21 derecelere ulaşması tahmin ediliyor. Hava da kirlenecek. Çok üzücü...”