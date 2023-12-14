Harry Potter tutkunlarına müjdeli haber! İstanbul’a mağazası geliyor... Dünyada sadece 3 tane bulunan The Wizarding World Shop dördüncüyü Türkiye’de açıyor. Harry Potter hayranları için bu mağazaya milyon dolarlık yatırım yapıldı.

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Dünya çapında çok fazla hayran kitlesine sahip olan adeta bir kült haline gelen Harry Potter, gerek filmleri gerek kitaplaıyla yediden yetmişe herkesin ilgisini çekiyor.

Harry Potter, Wednesday gibi ‘sihirli karakterlerin’ lisanslı ürünleri dünyada sadece 3 noktada The Wizarding World Shop aracılığı ile satılıyor. The Wizarding World Shop’un Türkiye’de dördüncüsünün açılması müjdesi geldi.

Mağaza, Mall of İstanbul’da sihir tutkunlar ile buluşacak. ‘Sihir Dükkanı’ adıyla açılacak olan şubenin kurucu Fırat Oğuz mağaza hakkında:

“Sihir Dükkanı markası Warner Bros. Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır hem üretici hem perakendeci rollerini üstlenen bir partneri. Gerek ürettiği ürünlerle gerekse de lokal ve global dağıtım bölgelerinde partnerlerine sağladığı katkılarla, zaman içerisinde ‘lisansör’ nezdinde kendisini hızlı bir şekilde farklı konumlamayı başardı ve bu özel mağazanın Türkiye’de kurulmasına öncelik etti.” dedi.

Ayrıca yapılan yatırım hakkında açıklamasına devam eden Oğuz, “Başlangıç aşamasında A’dan Z’ye yönetilen süreçler bazında milyon euro seviyelerinde yatırım mevcut” dedi. “Bu yatırımın ne kadar sürede geri dönmesini bekliyorsunuz?” sorusu yöneltilen Oğuz, “Bir yıllık resmi süremiz içerisinde yatırım aşamamızdaki eforlarımızı partnerlerimizin ve kullanıcı kitlemizin desteğiyle hatrı sayılır bir gelire dönüştürmeyi planlıyoruz” yanıtını verdi.

1400’den fazla ürün…

Mağazada yer alacak olan global ve yerel markaların 1400’den fazla ürün çeşidiyle yer alacağını anlatan kurucu, “Türk markalarımızın ürünleri bu noktada fiyat ve kalite anlamında farklarını ortaya koyarak, yurt dışındaki potansiyel partnerlere de göz kırpacaktır” şeklinde konuştu.

Mağazanın dizaynı nasıl olacak?

Mağazanın dizaynı hakkında açıklamalar yapan Oğuz, “Tamamen global onay süreci takip edildi. Tüm adımlar medya ve dizayn setlerine uyumlu şekilde tasarlandı. Bugün dünyanın en değerli markalarından biri olan Harry Potter markasını son kullanıcıyla kendi normlarında ulaştıracağız. İmza günleri, özel ürün tanıtımları ve farklı etkinlikler eşliğinde mağazanın canlılığını daimi tutma hedefindeyiz.”

J.K. Rowling gelecek mi?

Fırat Oğuz’a yöneltilen, “J.K. Rowling, İstanbul’da Harry Potter mağazası açılacağını biliyor mu? Bu mağazada günün birinde imza günü yapabilir mi?” sorusunu Oğuz şöyle yanıtladı:

“Mağazada imza günü bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu, ancak kendisi hem bu konuda eserleriyle ön planda olan bir duayen hem de süreçleri Warner Bros Discovery ailesi ve kendi ekibiyle yöneten bir isim. Süreçler ilgili ekipler tarafından kendisine iletilmiş olabilir.”