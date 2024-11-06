Hasadı başladı: Çayı ayrı, reçeli ayrı şifa… Kilosu 125 lira

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Bayburt'ta çiftçiler, kış aylarında sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi haline gelen kuşburnu hasadına başladı.

Yüksek kesimlerde yetişen kuşburnu meyveleri, zorlu koşullar altında toplanarak, yöre halkı tarafından çeşitli tatlar ve sağlık ürünlerine dönüştürülüyor.

Kabaçayır köyü sakinleri, dikenli ağaçlardan özenle topladıkları kuşburnu meyvelerini, C vitamini bakımından zengin olmasıyla kış aylarında bağışıklık güçlendirici olarak kullanmak üzere hazırlıyorlar.

Toplanan meyveler, evlerde saplarından arındırılıyor, çürükleri ayıklanıyor ve daha sonra tatlı çorba, reçel, meyve suyu gibi farklı tüketim şekillerine dönüştürülüyor.

Bayburt’un coğrafi işaretli lezzetlerinden olan 'Kokoç' tatlısının da ana malzemesi olan kuşburnu, aynı zamanda kurutulup çay, marmelat ve pestil gibi ürünlere dönüştürülerek, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

DHA'da yer alan habere göre; Kuşburnu toplayan Ersoy Oluç, “Kuşburnu, C vitamini deposu, dağlarımızda bolca bulunmakta. Ekim-kasım aylarında kuşburnu sezonu. Bilenler geliyor, gurbetçiler geliyorlar, dağlardan topluyorlar. Gelemeyenler istiyorlar. Biz toplayıp eşimize, dostumuza gönderiyoruz. Talep fazla olunca bunun satışını da yapıyoruz. Ekim-kasım aylarında Bayburt dağlarında bolca kuşburnu toplayan insanlara rastlamanız mümkün. Bunun çorbası, marmelatı, içeceği yapılıyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi fazla oluyor. Vitamin değeri fazla” şeklinde konuştu.

Çiftçiler tarafından toplanan kuşburnu, özellikle kurutulmuş haliyle sağlık ve lezzet arayanlar tarafından tercih ediliyor.

Yerel iş yerlerinden alınan bilgilere göre, kurutulmuş kuşburnunun kilosu 100 ile 125 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.