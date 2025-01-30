Hasret bitiyor! Meteoroloji az önce tarih verdi: İstanbul beyaza bürünecek

Haber Merkezi

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı için sonunda müjdeli haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son hava tahminlerine göre megakentin beyaza bürüneceği tarihi açıkladı.

İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, kar yağışı için kritik günler de belli oldu.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.

Paylaşımında, "Müjde! 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Rusya üzerinden soğuk ve kar yağışlı hava dalgası geliyor!

İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba, 6 Şubat Perşembe ve 7 Şubat Cuma kar yağabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.