Hastalığı olanlar bu suyun peşinde! Fransalılar akın akın geliyor

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Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyü, haşlanmış yumurta kokusu taşıyan ve şifalı olduğuna inanılan suyu ile dikkat çekiyor.

Köyün 30 kilometre uzağından bile hissedilen bu kokuya rağmen şifası sayesinde büyük ilgi görüyor. Hatta Fransa’dan bile bu suyu almak için gelenler olduğu belirtiliyor.

Köy muhtarı Mustafa Çipil, suyun eski demir boruların zamanla erimesi nedeniyle bugün plastik borularla taşındığını ve köy çeşmesinden aktığını belirtti.

Suyun şifalı olduğuna dair halk arasında yaygın bir inanış bulunsa da, bu konuda henüz resmi bir analiz yapılmamış. Çipil, suyun etkilerini bilimsel olarak doğrulamak için yetkililerden analiz talep ediyor.

ŞİFALI SU İÇİN HAVUZ YAPILIYOR

Köy muhtarı Mustafa Çipil, suyun bulunduğu alanın daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla çeşmenin yanına bir havuz inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Geçmişte, suyun bulunduğu yerin bataklık haline geldiğini ifade eden Çipil, köy halkının bu durumu düzeltmek için çeşitli çabalar sarf ettiğini belirtti.

Ayrıca, eski zamanlarda demiryolu işçilerinin vücut yaraları için bu şifalı suyu kullandığını ve köy sakinlerinin bu örnekten yola çıkarak suyun şifalı olduğuna inandıklarını anlattı.