Hastaneye kaldırılmıştı! Dilan Polat’ın avukatı açıkladı "Felç kalabilir" Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmüştü. Polat'ın avukatı Hüseyin Polat, müvekkilinin felç olma riski taşıdığını dile getirdi.

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Kara para aklama, yasadışı bahis, uyuşturucu üretimi ve örgüt kurma gibi birçok suçtan tutuklanan Dilan Polat, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Gösterişli yaşam tarzı ve suçlamalarıyla adından söz ettiren Polat, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu açıkladı.

İlaçlarının bitmesi nedeniyle İstanbul Bakırköy'deki Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat, tedavinin ardından tekrar Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na döndü.

Avukatı "Felç kalabilir" dedi

Hürriyet’in haberine göre; Dilan Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, koğuşun rutubetli olması sebebiyle Polat’ın eklem ağrılarının arttığını belirtti.

Avukat Hüseyin Kaya, “Müvekkilim çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu” dedi.

Kaya, Polat’ın felç kalma ihtimalinin olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Tüm yaşananlardan psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler"