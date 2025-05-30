Hava yolu devi iflas başvurusunda bulundu! Yeniden yapılanma süreci başladı

Haber Merkezi

Brezilya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Azul, uzun süredir devam eden finansal zorlukların ardından ABD'de 11. Bölüm kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirket, bu adımla gönüllü bir yeniden yapılanma sürecine girerek yaklaşık 1,6 milyar dolarlık finansman sağladığını duyurdu.

Azul'un bu hamlesi, COVID-19 pandemisinin havacılık sektöründe yarattığı derin etkilerin ve Brezilya'nın ekonomik dalgalanmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Şirket, yeniden yapılanma kapsamında 2 milyar dolardan fazla borcu silmeyi ve yaklaşık 950 milyon dolarlık yeni sermaye girişi elde etmeyi hedefliyor.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLÜYOR

Azul'un CEO'su John Rodgerson, bu sürecin ardından şirketin daha sağlam bir finansal yapıyla faaliyetlerine devam etmeyi planladığını belirtti.

Şirketin, Amerikan ve United Airlines gibi büyük havayolu şirketlerinden destek alması, yeniden yapılanma sürecinin başarısı için önemli bir adım olarak görülüyor.

Azul, bu süreçte operasyonlarını sürdürmeye devam edecek ve filo büyüklüğünü azaltarak maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

Şirketin, Brezilya'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Gol ile birleşme planları ise belirsizliğini koruyor.