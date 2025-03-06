Havalimanında 3 bardak çayın fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya yıkıldı

Haber Merkezi

Döviz kurlarındaki artış, hayat pahalılığını her geçen gün daha da hissettirirken, fahiş fiyat skandallarına bir yenisi eklendi.

Son olay, Antalya Havalimanı’nda yaşandı ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Havalimanındaki bir kafede karton bardakta servis edilen 3 çay için çıkarılan hesap şaşkına çevirdi.

Durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ödediği fişi sosyal medyada paylaşınca olay büyük yankı uyandırdı. Paylaşım kısa sürede viral olurken, tepki yağmuruna tutulan fiyat etiketi, fahiş fiyat artışını bir kez daha gözler önüne serdi.

3 BARDAK ÇAY 766 TL

Antalya Havalimanı’nda çay içmek isteyen üç vatandaş karton bardak ile aldıkları 3 çaya tamı tamına 766,50 TL ödediler.

Hesap fişini çekerek sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar kısa süre içinde medyanın gündemine düştüler.