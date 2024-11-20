Havalimanında yakalattılar! 2.6 milyon TL ceza ödeyecekler…

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İstanbul Havalimanı’nda yapılan x-ray kontrolleri sırasında ele geçirilenler şok etti. Rusya vatandaşı olan 2 kişi tarafından gerekli belgelerin ibraz edilmeden kaçırılmaya çalışılan sülüklük milyonluk cezaya neden oldu.

2 valiz dolusu toplamda 8.34 kilogramlık sülüklere el konulurken İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ise, “İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları tarafından, 18 Kasım 2024 tarihinde yolcuların beraberinde getirdiği valizler aranırken ortaya garip görüntüler çıktı. x-ray cihazında yapılan kontrolleri sırasında, 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

5 BİN ADET SÜLÜK!

X-ray cihazında tespit edilmesinin ardından kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde, Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi.

Sülüklerin yakalanmasının ardından, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 Rus vatandaşı hakkında ise toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.