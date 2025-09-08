Havayolu şirketinden halka arz müjdesi! Borsa'da uçuşa geçecek...

Halka arzları takip eden vatandaşların gündeminde havayolu şirketi var.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, halka arza hazırlandıklarını açıkladı.

Karaer; Corendon'un hibrit çalışan bir hava yolu şirketi olduğunu, hem charter uçuş hizmeti verdiklerini hem de satış kanallarından uçuşları bireysel satışa da açtıklarını kaydetti.

Türk turizminin kalbinin otel yatırımlarının da bulunduğu Antalya'da attığını aktaran Karaer, "Antalya Havalimanı'na 2024 yılında 17 milyon yolcu geldi. Bu sene ya yüzde 1 düşüş var ya yüzde 1 artış var. Yani neredeyse geçen seneyle aynı ilerliyoruz." diye konuştu.

Karaer, sürecin 1 ila 3 yıl içinde olgunlaşabileceğini belirterek yatırımcılara açık bir mesaj verdi.

Karaer, Türkiye'nin artık "pahalı bir turizm destinasyonu" olduğuna dair bir algı oluştuğuna vurgu yaparak, "Çünkü geçmişte Türkiye ucuz, güzel, hizmetin, ürünün iyi olduğu bir ülke olarak biliniyordu. Yurt dışında kiminle konuşursak Türkiye'nin pahalı olduğunu ifade ediyor. Antalya bölgesi için talepte bir daralmanın olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.